Imeline kogemus: see hommik tegi selgeks asjad, mida ma tegelikult olen seksilt soovinud

See üks ja ainus unustamatu kord oli mul inimesega, kellega ma ei oleks kunagi arvanud, et üldse voodisse asi jõuab. Me teadsime üksteist aastaid, kuid alati olime teiste inimestega koos ning suhtlus meie vahel oli täiesti minimaalne. Eks veidike meeldimist oli juba kunagi ammu, kuid tol ajal me mõlemad matsime selle nö "suvalise tunde" maha, sest meie eludes olid teised inimesed.