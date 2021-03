Uskumatu, aga tõsi! KAHEKSA hullumeelset asja, mis on inimeste kõhust leitud

1. Lennuk

See on kindlasti üks veidramaid asju, mis iial inimese kõhust leitud on. Prantsuse meelelahutaja Michel Lotito on kuulus selle poolest, et seedib teles seedimatuid objekte, näiteks klaasi, metalli, kummi. Tema suurimas "saavutuseks" aga oli lennuki söömine. Lennuki tükkideks võtmine ja söömine võttis tal kaks aastat!

2. Suur karvapall

18-aastane Chicao tüdruk viidi haiglasse, sest kurtis piinavat kõhuvalu ja kaalukaotust. Kui röntgen näitas, et ta kõhus on mass, kartsid arstid hullemat ja viisid ta operatsioonile. Kasvaja asemel oli kõhus aga 4,5 kilogrammi suurune juuksepall! Selgus, et tüdrukul oli paha komme oma juukseid süüa.

3. Pudel

Hiina haigla arstid pidid mehe kõhust eemaldama pudeli. Mees, kes soovis anonüümseks jääda väitis, et tal pole õrna aimugi, kuidas pudel talle kõhtu sattus.

4. Lusikas

33-aastase naise kõhust eemaldati lusikas. Väidetavalt proovis ta lusikaga kurgust kalaluud eemaldada, kui kogemata selle alla neelas. Kuigi tema puhul oli tegu õnnetusega, neelas Margaret Daalman meelega alla 78 lusikat-kahvlit.

5. Kihlasõrmus

Kas pole romantiline, kui su tulevane kaasa su kihlasõrmuse šampanjaklaasi peidab? Kaitlin Whipple ei nõustuks. Tema neelas oma poisssõbra peidetud kihlasõrmuse lihtsalt alla ja kui kaaslane ütles, et joogi sees oli sõrmus, siis naine teda esialgu ei uskunudki! Röntgenis aga selgus tõde.

6. Voodivedrud

Oled ilmselt kuulnud, et vangid teevad igasugu hullusi, et endale väikest puhkust lubada. North Carolina vanglas neelasid mitmed vangid alla voodivedrusid, et haiglasse reisile pääseda.

7. Mündid

...palju münte! India haigla arstid olid hämmingus, kui leidsid 28-aastase mehe kõhust üle 400 mündi!

8. Elus angerjas

Hiina mehe kõhust leiti 50 sentimeetri pikkune angerjas, kes oli elus. Selgus, et mees oli vaadanud vallatuid filme ja sai sealt idee, et oleks "lahe" 50 sentimeetrine angerjas oma pärakust väljutada.

