Mehed, kellel on habeme asemel üksikud karvad: need on põhjused, miks vägev habe ei taha kuidagi kasvada

Vaata, millised on võimalikud põhjused, miks su habe ei kasva:

Geenid

See on üks kõige suurematest põhjustest, mis mõjutab habeme kasvu ning määrab ära selle, kui hõre või tihe karvakasv sul näos on. Geenid määravad ära meeshormoonide hulga, mis mõjutavad näiteks inimese hääletämbrit ja karvakasvu näol.

Vanus

Ekspertide sõnul kasvab habe 18-30. eluaasta vahel. Kui sa oled alles 18-aastane, siis pead sa habeme kasvatamiseks veel ootama. See sõltub ka geenidest. Kui aga peale 30. eluaastat ei ole sul jätkuvalt habet, siis võib põhjus peituda mujal.

Rahvus

Ka see tegur võib olla tähtis. Uuringute järgi on vahemere-äärsetel meestel palju paksem ja tihedam habe. Teised uuringud on näidanud, et Aasia mehed ei ole nii karvased, kui eurooplased ning nende karvad kasvavad pigem ümber suu, samal ajal kui Euroopa meestel on karvased ka põsed, kael ja lõug.

Testosteroon

Madal testosterooni tase võib samuti olla põhjuseks, miks habe ei kasva. See ei ole siiski väga levinud põhjus ja madal testosterooni tase võib väljenduda ka läbi teiste sümptomite: väsimus, erektsiooniprobleemid, närvilisus, libiido langus jne. Kui sul eelmainitud sümptomid puuduvad, siis su testosterooni tase ehk ei olegi nii madal ja vähene habeme kasv või peituda mujal.

Alopeetsia ehk juuksekadu

Tegemist on autoimmuunse haigusega, mis võib kaasa tuua juuste ja habeme väljalangemist. See ei ole siiski kõige levinum põhjus. Haigust on võimalik ravida mitmel erineval moel.