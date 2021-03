Murrame MÜÜTE | Kas tõesti tõmbavad riided kuivatis kokku ja muutuvad numbri võrra väiksemaks?

Kõik riided tõmbavad kuivatis kokku ja muutuvad numbri võrra väiksemaks

Kui nii peaks tõepoolest juhtuma, siis tõenäoliselt ei ole viga kuivatis, vaid valitud programmis! Et seda olukorda vältida, pööra tähelepanu, mis materjalist riided parajasti kuivatisse lähevad ning vali temperatuur vastavalt rõivaste koostisele. Uuemates kuivatites on kasutusel AI DD tehnoloogia, mis oskab ise vastavalt pesu koostisele kindlaks teha, millist programmi oleks kõige otstarbekam kasutada. Samuti on oluline meeles pidada, et kõiki riideid ei tohikski kuivatis kuivatada — selleks on alati rõiva sildil vastav märge.

Kuivatis lähevad pesud kortsu

Kui riided on pärast kuivatusprotsessi kortsus, tähendab see, et need on jäänud masinasse liiga kauaks. Lahendus probleemile on lihtne: riided tuleks välja võtta vahetult peale kuivati programmi lõppu.

Kuivatisse võib mahutada lõputult palju riideid

Usutakse, et kuivatisse võib suruda riideid nii palju, kui süda lustib, aga tegelikult see nii ei ole. Mida rohkem on kuivatis asju, seda kehvemini saab ta oma ülesannetega hakkama: kui ületada soovituslik pesukogus, väheneb masina efektiivsus drastiliselt. Seepärast tasuks mõelda juba enne ostu, kui suured on sinu majapidamise tavapärased pesukogused.

Kuivatid „söövad” sokke

Kus iganes “sokikoll” ka ei elaks, siis kindlasti ei ole tema kodu pesukuivatis. Kui kahtlustad, et sinu sokid on kuivatusprotsessi käigus kuskile kadunud, siis on kõige tõenäolisem need leida kuivati trumli ja välisserva vahelt. Puuduvate sokkide leidmiseks soovitame läbi vaadata kõik kuivati ääred.

Kuivati paisutab elektriarve hiiglaslikuks

On vähetuntud fakt, et eraldiseisvad kuivatid tarbivad oluliselt vähem elektrit kui pesumasinad, millele on kuivatusfunktsioon sisse ehitatud.

Pole vahet, kas sul on eraldiseisev kuivati või pesumasin-kuivati