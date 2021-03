Vajalik teadmine! Asjad, mida ei tohiks kindlasti nõudepesumasinasse panna

Foto: Shutterstock

Nõudepesumasin on kahtlemata väga praktiline igapäevane abivahend, ilma milleta me oma elu enam ette ei kujuta. Tähtis on aga teada, et kõiki köögitarvikuid masinasse panna ei tohi, sest osad esemed võivad kahjustada nõudepesumasinat.