1. Ole kasulik!

Üks viis, kuidas oma lähedastele paremaks sõbraks olla, on see, kui oskad end kasulikuks teha. Üks asi on lihtsalt koos aega veeta ja teineteise seltskonda nautida, aga veelgi parem oleks see, kui sul oleks võimalus oma lähedasi nende mure korral aidata. Saad neile ehk kiirel päeval küüti pakkuda, jagada tööalast nõu või aidata remonti teha?