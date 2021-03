Sa ei taha ju pettuda? Seitse vihjet, kuidas saada temalt ideaalne sõrmus

1. Metall

See on esmatähtis! Kas kannad kulda või hõbedat? Kui minna veel spetsiifilisemaks, siis on olemas veel valge kuld, roosa kuld, punane kuld, plaatina ja nii edasi. Vihja oma kallimale, millisest materjalist peaks sinu tulevane kihlasõrmus olema.

2. Kivi

See pole ilmselt kõigi jaoks probleem, sest suurem osa igatseb kihlasõrmuse kivina näha ikka klassikalist teemanti. Tegelikult on kivide valik suur ja kui sul on unistus just konkreetse kiviga kihlasõrmusest, võiksid sellest kindlasti oma partnerit teavitada.

3. Teemandi suurus ja kuju

Olgem realistlikud ja arvestage ikka eelarvega! Anna oma kujueelistusest märku.

4. Näita pilte

Kõige parem on vihjet anda nii, et näitad kallimale nii muuseas fotosid kihlasõrmustest, mis sulle väga meeldivad.

5. Pood/tegija

Klassikalisi kihlasõrmuseid leiab igast ehtepoest, kuid kui sul on spetsiifilisem maitse, võid talle märku anda ehtepoodidest, mis müüvad just sinu maitsele kihlasõrmuseid. Võimalik, et sulle meeldivad isetegija sõrmused, ka sel puhul vii oma kallim nimedega kurssi.

Anna teada, milline on Sinu arvates ideaalne kihlasõrmus!

Allikas: AllWomensTalk