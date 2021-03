NIPP | Lukk ei tööta? VIIS viisi, kuidas kinni kiilunud lukk jälle liikuma saada

Võta vatitikk, kasta see oliviiõlisse ja hõõru ettevatlikult lukku. Vaata, et lukk saaks õliga kaetud mõlemalt poolt. Õli tupsutamise ajal proovi lukku edasi-tagasi tõmmata.

Kui sul on mesilasvahast tehtud hügieeniline huulepulk, võib see sind aidata. Tupsuta huulepulk näpuga lukule, ette ja taha. Vaata, et huulepulk oleks värvitu, et vältida tülikaid plekke.