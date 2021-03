Kas nõustud? Väidetavalt on nendest sodiaagimärkidest naised kõige atraktiivsemad ja säravamad

VEEVALAJA

Veevalaja tähtkujus sündinud naised on need, kes eristavad end hallist massist. Nad ei karda mõelda ega käituda erinevalt. Neil on omad printsiibid ja väärtused, millest nad kinni peavad. Nad on loomingulised ja neil on alati uusi ideid, mida välja pakkuda. Nad võitlevad sõnavabaduse eest ja jagavad headust enese ümber, nad ei mõista kunagi kedagi hukka ja kohanevad kergelt igas olukorras. Nad on paindlikud ja mõistvad. Nad oskavad inimestega suhelda ja neil on palju häid sõpru. Veevalaja tähtkujus sündinud on enesekindlad ja iseseisvad, ent samas õrnad ja naiselikud. Nad ei talu aga armukadedust ja labasust.

KALJUKITS

Kaljukitsed on ambitsioonikad, nad on otsustanud viia kõik oma seatud eesmärgid ellu kõikides valdkondades. Nad on vastutustundlikud ja uhked. Nad on autentsed ja ei hakka mängima kedagi teist selleks, et kellelegi meeldida. Nad on ausad ja pühenduvad kogu hingega oma ettevõtmistesse. Nad on loomult võluvad, nende intelligents ja lahkus muudavad nad erakordseteks. Kaljukits ei lase kõiki oma ellu. Nad teavad, kui mürgised võivad mõned inimesed olla ja hoiavad sellistest eemale. Nad otsivad püsisuhet ja harmooniat.

LÕVI

Lõvi tähtkujus sündinud on säravad isiksused. Nad on ilusad ja tegusad, iseenda vastu rangelt meelestatud. Nad on elujõulised ja põgenevad rutiini eest. Nad otsivad uusi kogemusi ja hindavad teiste seltskonda. Nad on head inimesed, kes äratavad sümpaatiat. Nad on alati naeratavad ja malbed. Lõvi võib paista uhke ja ligipääsmatuna. Tal on tihti raskusi inimestega, kes tahavad olla erinevad.

AMBUR