Pahane naine: kallim on hakanud karantiinis olles veidralt käituma ja ma ei kannata teda enam välja

Esimene nädal oli täitsa okei, aga mida aeg edasi, seda jubedamaks on mu kaaslane muutunud. Ma ei kannata teda enam silmaotsastki! Ta tahab kõike koos teha. Koos jalutamas, koos süüa, keset tööpäeva kallistada… Ta on muutunud mõne nädalaga normaalsest, iseseisvast mehest klammerduvaks õnnetusehunnikuks. Ta astub isegi vannituppa sisse ega koputa ja kui ma nimetasin seda privaatsuse rikkumiseks, ütles ta, et see on täiesti normaalne käitumine, sest see on tema kodu ka ja ta võib vannituppa astuda ükskõik, millal soovib!