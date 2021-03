Puust ja punaseks: kõige olulisem asi, mida peaks iga madratsiga tegema, et unekvaliteet oleks hea

Madrats ei tohi olla liiga pehme ega liiga kõva

Kui tavatingimustes oleks madratsi valimisel minu esimeseks soovituseks madratsi peale pikali visata ja seda oma nahal ise järgi proovida, siis e-poest ostes tuleks eelnevalt läbi mõelda, millise jäikusega madratsit osta soovitakse. Madratsid on laias laastus tehtud kolmes valikus: olemas on pehmed, keskmise jäikusega ja jäigad madratsid. Madratsi valimise rusikareegliks on, et see ei tohiks olla liiga pehme ega liiga kõva. Selja-, kaela- või liigeseprobleemide korral eelista pigem jäika kui pehmet madratsit, jäik madrats hoiab selgroo paigal ning ei lase kehal madratsi sisse „ära vajuda“.

Mäluvahuga madrats kohandub vastavalt kehale

Universaalseks lahenduseks on mäluvahuga (inglise keeles memory foam) madrats, mis kohandub vastavalt sinu kehakujule. See tähendab, et ükskõik, kui palju inimene end öösel selili, kõhuli või külili keerab, pakub madrats tema kehakujule vastavat tuge. Mäluvahuga madratsi ostmisel pea meeles, et alates selle lahti rullimisest läheb keskmiselt 2-3 päeva, kuni see taas oma esialgse kuju võtab. Kui sa pole varem mäluvahuga madratsi peal maganud, siis arvesta, et ka sinu kehal võtab uue madratsiga harjumiseks kuni 4 nädalat.

Keeramise-pööramise vastu aitab taskustatud vedruga madrats