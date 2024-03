Kõik algas teatud tüdimusest, mis tekib, kui oled juba kaua sama inimesega koos olnud. Loomulikult saabub see hetk iga paarikese jaoks erineval ajal. Meie suhtesse saabus see peale kuueaastast koosleu. Justnimelt kooselu, sest abielu ei ole meie kummagi soov. Tüdimus oli suur, mina mõlgutasin juba mõtteid lahkumineku suunas, sest täiesti ausalt öeldes olid meist saanud elukaaslaste asemel sõbralikud korterikaaslased, kellel oli hea teineteise seltsis olla, aga kirg oli kadunud. Ja ma arvasin tõsimeeli, et seda ei olegi võimalik enam tagasi saaada. Viimasest voodis möllamise korrast oli samuti juba kuid möödas. Kuni ühel õhtul üllatas minu ontlik Eesti mees mind kogemusega, millele tagasi mõeldes tekivad mul üle kogu keha erutusest külmavärinad...