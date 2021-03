Eestlannad pihitoolis | Just niimoodi garanteerin ma endale alati unustamatu orgasmi

Semu pihku ja vanni

„Oma kõige erakordsema orgasmi sain ma üsna hiljuti, valentinipäeval. Minu mees töötab Soomes ja praeguste piirangute tõttu oli ta selleks ajaks seal juba üsna pikalt olnud. Kuna me ei saaanud koos olla, saatis ta mulle kulleriga… vibraatori! Kliitoristimulaatori. Ja oli kaardikese kaasa pannud, millel oli kirjas, et vibraatori nimi on Semu. Samuti oli seal juhis, et valentinipäeva puhul võtaksin ma Semu pihku ja suunduksin vanni. Edasine olevat juba minu enda teha. Lamasin vannis, soojas vees, küünlad kaunistamas vanniäärt… Ja suunasin Semu õigesse kohta. Ilma naljata — ma karjatasin kõigest ühe minuti möödudes ja nutsin suurest mõnust pikalt. Miski vabanes mu sees. Hiljem helistasin veel kallimale ja tegime seksikat telefonierootikat. Oi, ma ei suuda ära oodata, et ta juba Soomest tagasi tuleks.”