Tallinlanna kirev kontoripidu: minul ei olnud aga piinlik mitte mehe ees, vaid ma mõtlesin, et kõik töökaaslased nägid seda...

“Meie ettevõtte aastalõpupidu oli heas hoos, bänd mängis ja enamik tantsis, kui kahe laulu vahepeal kell üks öösel öeldi mikrofoni, et esimene buss Tallinna väljub viie minuti pärast. Ja et teine ja viimane buss läheb kahe tunni pärast. Ütlesin oma tantsupartnerile, et mina igatahes sõidan koju, tema aga otsustas veel kaheks tunniks jääda.” Nii alustab oma pikantse seikluse kirjeldust 34aastane tallinlanna Liisi.