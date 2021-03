Millist värvi sinu küüned hetkel on? Loe, mida see sinu kohta teistele räägib

Kui värvid oma küüsi kõige tihemini punaseks, ütleb see sinu kohta, et oled kirglik inimene. See võib tähendada ka seda, et oled emotsionaalne ja veidi agressiivne. Punane on julge värv, mis näitab, et oled enesekindel ja tihtipeale domineeriv. Punaste küünte omanik ei karda glamuurne olla ja sageli ei saa inimesed temalt silmi ära!