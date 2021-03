Koroona-aasta täis saladusi : privaatsus, millest ei tahetud loobuda, armuke, kahel töökohal töötamine ja salajane suusareis

Sara, 30



Lendasin peikaga nädalavahetuseks suusakuurorti. Lähedastele valetasime, et lähme hoopis maamajja, kuigi tegelikult ronisime lennuki pardale. Mõned üksikud sõbrad said ka päriselt teada, mida tegime, aga üks seltskond sõpru oli väga negatiivselt meelestatud koroonapandeemia ajal reisimise osas. Korra olime õhtusöögil ühe teise paariga, kes rääkis reisimisest väga kriitiliselt ning ütles, et see pole ohutu. Ma mõtlesin, et okei, ilmselgelt me neile oma suusareisist ei räägi. Siis see vale sündiski. Üks meie sõber oli ka kuurordis ning pidime ühistele sõpradele valetama, et me polnud koos. Ta tegi ühe pildi, kus ma olin taustal liiga hästi näha ja ta ei postitanudki seda sotsiaalmeediasse, et vale kokku ei kukuks.

Muidugi pole tore sõpradele valetada, aga enamus neist ei uurinudki, mida me nädalavahetusel tegime. Seetõttu oli see lihtne. Ma muidu ei valeta, aga see polnud ei esimene ega viimane koroona-vale.

Paul, 19



Mul on üks sõbranna, kellega on mul alati teatud flirtiva alatooniga sõprus olnud. Siiski pole me midagi teinud, kuna tal on poiss-sõber, kes on meie ühiste sõprade seas. Siis muidugi algas pandeemia. Meie kool saatis õpilased mullu märtsis nädalaks koju ning kuna sõbranna peika pere elab Suurbritannias, lendas ta nädalaks neile külla. Mina ja sõbranna jäime aga kahekesi linna, kuna ei tahtnud kuhugi sõita.