11. Otsid kedagi väljaspool suhet, kellele toetuda

Seda võib nimetada ka emotsionaalseks petmiseks, aga kui kurdad kellelegi kolmandale enda suhtemuredest, siis on see märk sellest, et teie omavaheline suhtlus on muutunud väga kehvaks. Need tunded tekitavad paratamatult pidevat ärevust ning häiritust ja võib taas depressioonini viia.