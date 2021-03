RÄÄGI KAASA | Nördinud naine: ma ei suuda taluda mõtet, et mehel on enne mind teisi suhteid olnud.. ja veel õnnelikke!

Ma saan aru, et mu probleem on endale ise tekitatud, aga piinab ja äkki keegi oskab nõu anda, kuidas enda emotsioonidega toime tulla, kui ei suuda taluda mõtet, et mees on olnud enne mind kellegi teisega õnnelikus suhtes.

See on väga egoistlik, saan aru. Püüan endaga tegeleda ja mõistusega võtta, et ei saa ju eeldada, et 40aastane mees on nn puhas leht. Mulle on oluline tunda ennast selle kõige olulisema, tähtsama ja ainuõige naisena, aga seda on keeruline tunda, kui tean, et enne mind on neid erilisi ja sel hetkel ainuõigeid veel mõni olnud....