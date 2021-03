FOTOD | Hirmus või hoopis inspireeriv? Naine pole aasta aega näokarvu eemaldanud ja peab seda elumuutvaks otsuseks

Brightside uuris, kuidas Eldina selleni jõudis. "See ei juhtunud üleöö, aga ma olin ärritunud, et pean kogu aeg neid eemaldama, ilma mingisuguse põhjuseta. Mehed käivad niisama väljas, nad ei pea oma näokarvadega tegelema, seega miks mina pean? Ma pole raseerimise või karvaeemalduse vastu, aga see ootus, et iga naine peab seda kogu aeg tegema, häirib mind," selgitas Eldina.