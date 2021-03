Kardad, et jääd tööst ilma? Ära jää ootama, vaid alusta koheselt nende sammudega

Kaalu karjääripööret Tavaliselt jätkavad inimesed pärast töökaotust samas või vähemalt sarnases valdkonnas, aga praegune aeg on äraspidine. Mitmed enne pandeemiat õitsenud sektorid ei pruugi samas mahus taastuda või võtab sektori taastumine tööotsija jaoks liiga kaua aega. Kui tuttavas valdkonnas on optimistlikke noote vähe, tuleks mõelda karjääripöördele. Isegi kui see tekitab ebakindlust, võib tegu olla suurepärase otsusega, sest tavaoludes on inimene mugavustsoonis ega kipu mõtlema sellele, mida ta veel teha oskab, milliseid andeid ja eeldusi pole senini piisavalt rakendanud. Esimene samm võikski olla enda tugevuste ja nõrkuste kaardistamine, teine samm karjäärinõustaja poole pöördumine.

Pane kokku eristuv CV ja motivatsioonikiri

Koosta atraktiivne CV ja töökuulutusest lähtuv motivatsioonikiri, mida igal kandideerimisel vastavalt ametipositsiooni ootustele täiendad ja toimetad. CV näidiseid leidub internetiavarustes küllaga, aga mõtle eristumisele, sest kandideerijaid võib olla palju ning iga detail on oluline. Mõtle, mida värbaja otsib, too oskused ja tugevused esikohale, märgi soovi korral oma palgaootus. Soovitajate lisamine CV-sse lisab kindlasti usaldusväärsust. CV ei tohi olla liiga lühike, aga ka liiga pikk, lohisev ja igav. Kasuta minimaalselt stampväljendeid, millest tööandjad on väsinud, näiteks „olen tulemusele orienteeritud ja edasipüüdlik“. Too hoopis mõni näide või saavutus, mis kinnitab, et sinu puhul on tegu tõsiselt võetava kandidaadiga. Analüüsi, kas sinu motivatsioonikirjast tuleb välja see iva, mis kompenseerib mõne puuduva oskuse või põhjus, miks tahad juhtivalt kohalt spetsialistiks naasta või elus kannapöörde teha.