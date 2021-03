Kas ka sina? Enamik inimesi oleks nõus petma siis, kui see ÜKS asi oleks garanteeritud

Nimelt selgus, et need, kes oleks valmis oma kaaslast petma, teeksid seda tõenäolisemalt, kui nad teaksid, et saaksid ka oraalseksi.

Victoria Milani veebisaidi korraldatud uuringust, milles osales 9,107 inimest, selgus, et 65% naistest ja 68% meestest oleks nõus petma, kui teaksid, et sellega kaasneks ka oraalseks .

Uuringust tuli välja ka see, et 72% naistest ja 85% meestest usub, et oraalseks on igas suhtes väga oluline ning see ei tohiks ka aja jooksul kaduda.