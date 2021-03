Kuidas ebameeldivate inimestega toime tulla? Üheksa mürgist inimtüüpi, kellega elu jooksul kokku puutud

1. Hukkamõistja

Hakkad oma pikaajalise partneriga kokku kolima ja oled ülielevil, kuid lähedasele uudist teatades hakkab ta silmi pööritama. Võimalik, et tuled töölt ära, et oma unistuste poole püüelda ja saad halvakspanu osaliseks. Kas kõlab tuttavalt? Hukkamõistjad tunneb ära nende kritiseerimisvõime järgi. Tihtilugu on nad ise ebakindlad ja pritsivad seetõttu mürki.

Kuidas nendega toime tulla? Ära jaga nendega oma plaane ja unistusi. Nii säästad end ebavajalikust negatiivsusest. Räägi nendega olevikuvormis ja hoia vestlus vaba ja lihtne.

2. Härra/proua negatiivsus

Sel inimesel on raske asjades positiivset näha ja sageli manipuleerivad nad teistega, et ka nemad seda ei näeks. Mida teeb negatiivne inimene? Nad otsivad igas situatsioonis ja inimeses alati halba, nad vatravad oma probleemidest ja ei proovigi neile lahendust leida ja oma elu muuta.

Kuidas toimida? Siin pole mingit üllatust, kui su elus on selline inimene, võib olla väga raske iseloomuga. Nad võivad inimestele, kel on rasked ajad ajad või kel on enesekindlusega probleemid, väga ohtlikud olla. Psühholoogid soovitavad neil, kel on vaimse tervisega probleeme, selliseid inimesi oma ellu mitte lubada. Oluline on end ümbritseda positiivsete inimesega, kes ei süvenda su depressiooni, masendust või ärevust.

3. Nartsissist

Kuidas märgata, et sinu elus on nartsissist? Kõige lihtsam on seda täheldada siis, kui teine inimene mängib kõik olukorrad selliseks, et tema on maailmanaba ja kõik puudutab justkui ainult teda. Ta on kõiges ekspert. Vähemalt nii ta arvab.