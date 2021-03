ÄRA ANNA ALLA! Värbamisekspert : kui oled töö kaotanud, on vaja kõik mängu panna

Ketlin Kasak rõhutas raadio Star FM Hommikuprogrammis, et kaugtöös on oluline roll juhtidel. “Et selle olukorraga toime tulla, peab inimestega suhtlema ning olema kindel, et nad ei ole kodus stressis,” selgitab ta ja lisab, et samas ei tohi juht ise jääda üksi.

Juht peaks oma töötajaid märkama

Et hoida meeskonna ühtsust, aitavad Kasaku sõnul palju kaasa ühised tegevused. Läbi nende näeb ka juht, kas kellelgi on hingel mõni probleem, kas ta jääb vaiksemaks, on emotsionaalsed kõikumised. Selleks sobivad hästi ühised mängud, koosolekud, virtuaalsed kokkusaamised.