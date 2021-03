On välja selgitatud, et naised on oma elu jooksul suhtes keskmiselt neli korda, neist kahes pikemaajaliselt.

Kuigi selleks, et õppetund saada, tuleks see ka päriselt ise läbi kogeda, on mõnd asja targem ennetada. Siin on Eesti naiste ausad ja avameelsed lood, millest meil tasuks nii mõndagi õppida.