Kõik edukad inimesed praktiseerivad just seda tehnikat! Miks võiksid ka sina seda teha?

Spirituaalsus versus religioon

Paljud arvavad, et spirituaalsus, usk ja religioon on üks ja seesama, aga tegelikult see nii ei ole. Religioonide keskmes on kõrgemalseisev jumal, kellel on võim muuta inimeste elu ja kelle poole nad palves kummardavad. “Mulle on alati tundunud imelik, et inimene peab mitmete uskude seast mõne valima. Miks me peaksime järgima ainult ühte religiooni ja uskuma ainult seda, mida selle jumal justkui meile ütleb? Ja vähe sellest, religioonide juhid allutavad usu abil inimesed oma tahtele ja panevad nad üksteise vastu sõdima,” nendib Tokko.

Spirituaalsus keskendub aga inimesele endale. Talle meeldis spirituaalsuse tõlgendus, mida jagas üks vaimseid õpetajaid, keda tal endal on ka mõnel korral olnud võimalus kuulata. Ta ütles, et tegelikult on jumal meis kõigis olemas ja meie ülesanne on teha asju temaga kooskõlas, et ta meid teeniks ja elus edasi aitaks, selle asemel et välist jumalat paluda.

Kuidas seda siis ikkagi teha?

“Kuulen pidevalt, kuidas edukad inimesed räägivad, kui olulist osa mängib nende elus mediteerimine. Tegelikult ei ole meditatsioon tegevus, vaid see on midagi, mis inimesega lihtsalt juhtub. Sa ei pea selleks midagi konkreetset tegema. Enne mediteerimist viid ennast harjutuste ja jooga abil seisundisse, kus meditatsioon lihtsalt juhtub sinuga. Seda on keeruline kirjeldada, seda peab ise tunnetama. Olen ise ka alles selle poole teel,” tõdeb ta.

Lihtsaim viis mediteerimiseks on sulgeda silmad ja kuulata meditatiivset muusikat. Märkad üsna kiiresti, et sul on pea mõtteid täis. Proovi neid kõrvalt vaadata ja lase neil lihtsalt mööda minna. Niimoodi on sul võimalik ennast meditatiivsele seisundile lähemale viia. Pole mõtet hakata mõtteid peast välja ajama – see ei toimi ja vastupanu ei loo sinus rahulolu. Lihtsalt vaata oma mõtteid kõrvalt ja lase neil minna.

Meditatsiooni paremaks toimimiseks võiks teha hingamisharjutusi või joogat, mis aitab kehal lõdvestuda.