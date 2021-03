Kui ühel päeval lift ei sõida — kas sa lepid, et see on katki ja lähed treppidest? Just see on põhjus, miks sa ei lase oma ekskallimal minna!

Seda, et mõnda aega peale lahkuminekut, ajavad tunded üle ääre ning emotsioonid on segased, teame me kõik. Just siin peitubki tagasilanguse põhjus — asi on harjumuses ja mitte alla andmises.

Kuigi sa tead, et sa ei tohiks talle enam helistada ega kirjutada, siis teine pool sinust soovib seda teha, sest nii oled sa ju pikka aega teinud.

Kui aga oled juba „libastunud” ja sõnumi saatnud ning sellele vastust ei tule, võid sellest veel rohkem haiget saada. Välistatud pole ka see, et muutud intensiivseks ja saadad veel mõned smsid.

Miks? Sest sa oled harjunud temalt vastuseid saama.

Selleks, et aru saada, et sa ei ole päris hulluks läinud ja selline käitumine on isegi normaalne, toome ühe näite.

Kujuta ette, et sõidad iga päev tööl liftiga 12. korrusele. Astud lifti, vajutad nupule 12, lifti uksed sulguvad ning sõidad õigele korrusele. Ühel päeval vajutad aga nuppu ja mitte midagi ei juhtu. Uksed ei sulgu ning lift ei sõida. Kas sa lepid, et lift on katki ja lähed treppidest? Ilmselt mitte. Tõenäoliselt vajutad veel viis või viiskümmend korda sama nuppu ja loodad, et lift asub lõpuks liikvele.

Kas sa lepid, et lift on katki ja lähed treppidest? Ilmselt mitte.

Kuidas see käitumine aga lõpetada? Esimene asi on teadvustamine, et sa ei tohi oma eksile sõnumeid saata. Kui ta ei vasta, siis pole ta enam suhtlusest huvitatud. Lepi selle faktiga ning kustuta tema number telefonist, lisaks kustuta ta Facebookist, Instagramist ja teistest sotsiaalmeediakanalitest.

See protsess pole kindlasti mugav, kuid aitab suhtest kiiremini üle saada.

Allikas: YourTango