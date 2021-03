Sa tegelikult ei suudagi näha seda, mida sa meeleheitlikult ei taha näha. Lõpuks oli mul mees, keda ma armastasin ja kes mind armastas, kes elas minu majas ja minu elus, ladus mu aias vetsupaberirulle püramiidiks, et mind lõbustada, kirjutas minu klaveril muusikat, tuli jõuludeks, mängis mu isaga kahel käel, oli minu kutt. Selles etapis olin ikka veel loomult optimist. Olin kõvasti panustanud tema kainusse.

Ma armastasin teda. Meie suhte alus ja sine qua non oli tema tahtmine kaine olla ja püüdlemine selle poole. Ta oli mulle lubanud, et kaineks saamine on tema ülim eesmärk ja soov. Ma ei tahtnud olla keegi, kes selle kihva keerab.

Sest see oli talumatu. Sest see oli hiilinud meie ümber nagu Birnami mets ja Midiani väesalgad, kord silma alla sattudes, kord sealt välja libisedes, pikkamööda tavapäraseks saades. Sest mul ei olnud vaprust ega selget mõistust, et öelda oma armastatule – kes hämades deklareeris, et on absoluutselt kaine ning miks kuradi pärast pean ma teda kogu aeg kahtlustama –, et ta on purjus. Sest ma ei olnud veel viibinud piisa­valt kaua tema soomülkas ega teada saanud, et mul tuleb omaenda silmadega nähtu põhjal teha omaenese otsuseid ja eirata seda, mida ütleb minu suuresõnaline, ülimalt armastatud, näkku valetav kallim.

Sest kui ta jõi, olin ma oma talupojatarkusest, tervest mõistusest, enesealalhoiuinstinktist ja talle ning ka iseendale antud lubadusest tulenevalt kohustatud ta maha jätma. Sest selleks, et mitte kannatada, petame me iseennast. Sest, nagu Etta laulis, jään ma pigem pimedaks, kui näen, kuidas ta minu juurest ära läheb. Niisiis jäingi pimedaks.

