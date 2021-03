Mehed, pange tähele: iseloomuomadused naise juures, mis viitavad ohumärkidele ja probleemid ei jää tulemata

Kui naine tunneb kogu meessoo vastu viha, siis on tal selja taga õnnetu armastus. Üldiselt on see normaalne, eriti juhul, kui tegemist on lahkuminekuga, mis jättis sügava jälje. Sellise naisega koos elades on alati oht, et iga kriisi puhul minevik taaselustub tema jaoks ja ta ei suuda jääda subjektiivseks. Seega peab järgmine mees alati kannatama eelmise suhte võrdlusi. Selline suhe ei too head.