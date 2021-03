Proovi juba täna! Kolm lauset, mida mehed oma partnerite suust enim kuulda igatsevad

1. "Ma austan sind"

Võimalik, et tähtsamat sõna meeste jaoks ei eksisteerigi. Kui ütled mehele, et austad teda, annad talle teada, et võtad teda sellisena nagu ta on. Sellisel juhul oled tema jaoks igapäevane inspiratsiooniallikas, kellega ta soovib ühist elu luua. Näita, et sind huvitab tema arvamus!

2. "Ma hindan sind"

Kõlab lihtsalt, aga kui ütled seda oma partnerile, tunneb ta end enesekindlalt ja väärtuslikult. See annab talle märku, et ta teeb midagi õigesti ja tunneb end armastatuna. Kui ütled talle, et ta teeb sind õnnelikuks, mõjub see tema enesehinnangule suurepäraselt!

3. "Ma aktsepteerin sind"

Meestele ei meeldi mängud, ta tahab, et teda võetaks ja armastataks täpselt sellisena nagu ta on. Usu või ära usu, aga mehed on oma vigadest teadlikud ja kui su kallim tunneb, et sinuga koos on lihtne olla, avab ta ennast ja vigade kallal kõpitsemine on lihtsam kui kunagi varem!

Mida ilusat sina oma mehele ütled?