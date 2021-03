Kõige tähtsam – tea, et sa ei ole üksi

Kaidi sõnab, et alati peab olema teadmine, et sa ei ole üksi. Kui sa siiralt usud, et sa oled üksi ja pead kõigega üksi hakkama saama, siis sa loodki sedasama - Universum kinnitabki sulle, et oledki üksi, palun väga. Muuda see mõte oma peas ümber, sest seda, mida sa mõtled, sa lood. Just see sinu ellu ilmubki.

“Ja siis sa mõtled, et näed, oli ju nii, nagu ma mõtlesin. Absoluutselt! Universum annabki sulle seda, mida sa mõtled või ütled, nii iseendale kui ka teistele,” selgitab ta.