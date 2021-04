Naised, on mõned levinud vead näohoolduses, mille tõttu jääb nahk enneaegselt vanaks

Naha igapäevane niisutamine on väga tähtis. Selleks aga, et oma nahka korralikult kaitsta, ei tule kasutada tavalist näokreemi, vaid valida päikesekaitsefaktoriga päevakreem. Naha vananemise ennetamiseks ja kaitsmiseks päikesekiirte kahjuliku mõju eest (naha kuivus, kortsud), on tähtis valida niisutav päikesekaitsefaktoriga päevakreem ja seda isegi talvisel ajal.