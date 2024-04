Süütu aprillinali paljastas ootamatult truudusemurdmise: mina tegin nalja ja tema mõtles seda tõsiselt!

Tuletame meelde, et täna ei tasu ehk kõike sõna-sõnalt võtta, mida kallim, kolleegid või perekond sulle tõsise näoga räägib. On ju siiski 1. aprill, rahvusvaheline naljapäev. Eesti naised meenutavad tänase lõbusa päeva puhul unustamatud nalju, mida neile kallimate poolt tehtud on.