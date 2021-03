Tee ruumi! Need on asjad, mille võiksid oma garderoobist kohe ära visata

1. Väsinud riidepuud Kui riidepuud on kõveraks paendunud või koguni katki, siis viska need kohe ära. Katkine riidepuu võib sinu riideid kahjustada — näiteks tõmmata kanga kantki või jätta sobimatud voldid.

Kui su riidekapis seisab mõni ese, mis on kulunud, määrdunud või lausa juba auguliseks kantud, on aeg sellest lahti lasta. Tõenäoliselt ei julgeks sa seda ju enam kanda?

3. Väikesed ehtekarbid

Iga ehtefänn teab, et uue paari kõrvarõngastega lisandub buduaarilauakesele ka ehtekarbike, mida ära ei visata. Kuid miks? Isegi kui sa mõtled, et seal on hea ehteid hoida, siis tegelikult leiavad need siiski oma koha märksa väärtuslikumas ehtekarbis.