Kas tõesti? Väidetavalt on selle juuksevärviga naised meeste hinnangul kõige atraktiivsemad

Nimelt on selgunud, et suure osa meeste arust on naine kõige seksikam ja pilkupüüdvam juhul, kui tal on brünett juuksevärv. Boonuseks on sinised silmad — huvitav kombinatsioon, kas pole?

Aga mida arvavad mehed teistest juuksevärvidest?

Blondide juustega naisi nähakse seiklushimulistena ja ehkki paljud on arvamusel, et just blondid mõjuvad meestele eriti ihaldusväärsena, ei ole see sugugi alati nii. Rolli võib mängida tegur, et vaid kahel protsendil inimestest maailmas on naturaalne juuksevärv blond.

Brünette eelistavad mehed aga seetõttu, et esiteks näeb brünett juuksevärv naise puhul välja loomulik, mida see ka tihtipeale on, ja brünetid tunduvad meestele selliste naistena, kes ei karda öelda seda, mida nad mõtlevad. Ja nad on tihtilugu meeste hinnangul ka ausamad.

Punapäid nähakse metsikutena — loomulik punane juuksevärv on haruldane ja meeste hinnangul on naised, kellel on kas naturaalne punane juuksevärv või värvitud punane, väga väljendusrikkad ja metsikud.

Mustade juustega naiste kohta arvatakse, et nad on avatud meelega, soovivad proovida uusi asju ja nad ei karda kastist välja mõelda.

Allikas: Brightside