Foto: dole777/Unsplash

Enamikel meist on Facebookis aastatetagused postitused, kus mõne teema kohta sai ehk liiga emotsionaalselt sõna võetud. Või on Instagramis vanad peopildid, mis ei ole just kõige viisakamad… Kõik oma sotsiaalmeedia kontod tasub aga kriitilise pilguga üle vaadata, sest värbaja sõnul võivad just taolised asjad jätta sind ilma töökohast.