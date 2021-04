Väidetavalt petab enamik naistest oma mehi just selles vanuses

See tuli mõnede inimeste jaoks suure üllatusena, sest pigem võiks arvata, et kahekümnendates naised kaaluvad oma abikaasa petmist, sest sellises vanuses on veel nii mõnelgi sarved maha jooksmata.

Kuid naised hakkavad mõtlema petmise peale umbes seitse aastat peale abiellumist, sest uuringu kohaselt abiellub keskmine naine 29aastaselt. See on muidugi riigiti erinev.

"Ükskõik, mis see põhjus ka ei oleks, petmine aitab abielunaistel uuesti ennast ja oma seksuaalsust leida ning ehkki arvatakse, et pigem on mehed need füüsilised olendid, vajavad ka naised füüsiliselt erutavat kontakti. See on miski, mida vajavad kõik inimesed," räägib Vedal.