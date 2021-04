Nahaarst soovitab: hea iluune saladus on läbimõeldud õhtune nahahooldusrutiin

Samuti on ka meie naha temperatuur öösel kõrgem ja naha pH tase veidi happelisem, nahk on läbilaskvam ja vastuvõtlikum aktiivainetele, mis soodustab nahahooldustoodete paremat imendumist. Hea ööuni vähendab nahas põletikuprotsesse soodustava stresshormoon kortsiooli taset ja tõstab spetsiaalsete kasvuhormoonide efektiivsust, mis parandavad ja taastavad kollageeni tootvaid rakke.

Õhtused nahahooldustooted peaksid sisaldama toimeaineid, mis aitavad päeva jooksul tekkinud nahakahjustusi parandada. Sellisteks toimeaineteks on AHA (näiteks piimhape, glükoolhape) ja BHA happed (salitsüülhape), mis on keemilised koorijad ja efektiivsed võitlemaks jumetu, kuiva ja kortsulise nahaga. Salitsüülhape on hea ka akne ravis, soodustades surnud rakkude eemaldumist ja uute teket. A-vitamiin ehk retinool parandab naha tekstuuri, ühtlustades tooni, vähendades peenikeste kortsude teket, stimuleerides kollageeni tootmist ja parandades naha päikesekahjustusi. C-vitamiin on tugev antioksüdant, mis reguleerib rakke kahjustavate vabade radikaalide toimet, soodustab kollageeni ja elastiini sünteesi ja annab ühtlasema ja säravama nahatooni ning parandab pigmentatsioonihäireid.