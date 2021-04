Mida teha, kui selle "täiskasvanute asjaga" pole enam nii lihtsad lood? Just need on enimlevinud seksiprobleemid

Foto: Shutterstock

Öeldakse, et hea klapita voodis on suhe võimatu. Tegelikult “kimbutab” kõiki paari aeg-ajalt mõni seksiga seotud mure. See on loomulik ega näita veel midagi. Seega — mida teha siis, kui selle 'täiskasvanute asjaga' pole nii lihtsad lood?