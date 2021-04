Head uudised! Kolm ootamatut märki, mis näitavad, et oled intelligentne inimene

Kui vaadata mitmete uuringute tulemusi, tuleb välja, et need asjad näitavad seda, et sa oled intelligentne inimene.

Intelligentsed inimesed ropendavad rohkem

Tihti öeldakse, et inimestel, kes ropendavad, on limiteeritud sõnakasutus. Tegelikult on aga asi vastupidi — hoopis neil, kes ei ropenda, on limiteeritud sõnakasutus, sest nad ju kasutavad oma igapäevases kõnepruugis pigem just vähem sõnu.

Üks konkreetne hiljutine teadlaste poolt tehtud eksperiment tõestas seda veelgi: nimelt tuli välja, et inimesed, kes suutsid ühe minuti jooksul öelda rohkem roppe sõnu, olid kõrgema IQ-ga.

Intelligentsed inimesed on öökullid

Sulle meeldib kaua üleval olla? Mitmes uuringus on selgunud, et öiste eluviisidega inimeste intelligentsitase on kõrgem. Tuntud öökullid on ja olid näiteks Barack Obama, Charles Darwin, Winston Churchill, Keith Richards ja Elvis Presley. Nii et kui sulle meeldib õhtuti kaua üleval olla, oled sa heas seltskonnas!

Intelligentsus ja segadus käivad käsikäes

Kui sinu töölaud ei paista enam kõikvõimaliku pahna alt välja ja su kodu on nagu seapesa, siis palju õnne — sa oled intelligent. Paljud geeniused on töötanud äärmiselt segamini laua taga ja see tähendab seda, et nad lihtsalt ei vaevunud pisiasjadega tegelema, sest nende aju oli oli hoopis olulisemate asjadega hõivatud. Nii et segadus viitab loomingulisusele.

Kas tundsid end ära? On ju head uudised?!

Allikas: Business Insider