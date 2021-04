Turguta oma kiharaid! Tõhusad juuksemaskid, mis on võimalik kodustest vahenditest kokku segada

Just nii! Banaanide ja mandlite kooslus teeb sinu juustega imesid! Mikserda banaan pehmeks, lisa umbes 3 tilka mandliõli ja sega hästi läbi. Hoia peas 25 minutit ja pese.

Maasikad pole ainult söömiseks! Võta kruusitäis maasikaid, üks munakollane ja 2 teelusikatäit oliivõli. Sega need ühtlaseks massiks, kanna juustele ja lase mõjuda 20 minutit.

Täpselt nii, see polegi müüt! Majonees ja avokaado on tõesti su kiharate lemmikud. Võta terve potsikutäis majoneesi ning purusta sinna sisse üks pehme avokaado. Lase mõjuda 20 minutit ning loputa külma veega. Erinevus on märgatav!