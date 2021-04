HOROSKOOP | Ole hoiatatud! See üks asi, mis igat tähemärki nii kohutavalt ärritab, et ta aru kaotab

1. Jäär

Kõik, mis toob endaga kaasa vajaduse kannatlikkuse järele on Jäära jaoks tõeline õudusunenägu. Pikad järjekorrad, telefonis ootel olemine — see kõik ajab teda täiesti paanikasse.

2. Sõnn

Sõnn on loomu poolest stabiilsust ja rahu armastav inimene. Seega, kui tuleb ette situatsioon, kus selle tähemärgi esindaja peab kolima, on targem temast eemale hoida.

3. Kaksikud

Vabad ja lendleva loomuga Kaksikud satuvad kimbatusse täpselt sellel hetkel, kui keegi nende päeva otsast lõpuni ära organiseerib. Mis mõttes ei saa spontaanne olla?

4. Vähk

Kõigil on raske, kui suhe puruneb. Vähkidel on aga siis asi hullem, kui ette oskaks kujutada. Nende jaoks on partneri kaotamine võrdväärne enda kaotamisega.

5. Lõvi

Tugevad ja enesekindlad Lõvid taluvad peaaegu kõike... KUI see kõik käib nende tahtmist mööda. Vastasel juhul on tuba draamat täis.

6. Neitsi

Tänu lohakale korterinaabrile või hotellikoristajale on meil kõigil vahel ette tulnud olukordi, kus kõik ei ole nii puhas kui võiks. Suurem osa meist lööb sellele käega. Neitsid kaotavad aru.

7. Kaalud

Kui teised võivad end ebameeldivast konfliktist välja lülitada ja tegutseda oma asjadega, siis Kaaludel nii ei ole. Nad võimlevad nagu hullud, et asi leiaks lahenduse.

8. Skorpion

Intiimsetele ja romantilistele Skorpionitele on maailma kõige hullemaks asjaks see, kui nende armastatu neid petma peaks. See tekitab kohese viha, mille raugemine võib võtta aastaid.

9. Ambur

Amburitele meeldib kogeda uusi asju, näha uusi inimesi ja panna end uutesse olukordadesse. Juhul kui nad tunnevad, et kuskil nende elus hakkab tekkima seisak, siis tekib ka paanika.

10. Kaljukits

Kui sa hindad oma tööd ja rahalist stabiilsust nii palju kui seda teevad Kaljukitsed, siis tead, millise suure ebakindluse põhjustab töölt lahti laskmine. Õnneks on tal alati kuus varuplaani!

11. Veevalaja