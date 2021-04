Alusta päeva linade vahel hullates! Hommikusel seksil on mitmeid eeliseid

Miks peaks seksima just hommikuti?

1. Oled vaimselt rahulikum

Raske tööpäev, väsimus trennist või stress mõjuvad nii, et seks on viimane asi, millele enne uinumist mõelda soovid. Stress võib seksiisu vähendada ja orgasmini jõudmise raskemaks teha. Hommikul ärkad aga puhta lehena ja argipäevased probleemid pole sind suutnud veel väsitada. Just siis on hea hetk seksida! Siis on seksile keskendumine lihtsam, erinevad mõtted ei tiku pähe ja saad oma päeva mõnusalt alustada.