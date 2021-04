1. Näägutamine

Peamine viga, mida naised suhtes teevad, on loengute pidamine ja näägutamine. Tead ju küll: selle asemel, et ausalt välja öelda, et sa oled kurb/õnnetu/haavunud/solvunud ja mis selle põhjus on, käratad sa talle mingil suvalisel põhjusel peale ja hakkad siis loengut pidama või näägutama. See ajab igaühe hulluks!