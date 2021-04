Juukseid tuleb peast peoga? Nende väljalangemispõhjus võib sind üllatada

1. Dušivesi

Üheks põhjuseks võib olla dušivesi, see võib sisaldada elemente, mis vee naha ja juuste vastu karmiks muudab. Selle vastu aitab see, kui paigaldada dušiotsikule vett pehmendav filter.

2. Stress

Kui sinu juuste väljalangemise taga on stress, pead enda tervise eest rohkem hoolitsema. Tee joogat, proovi käsitööd, liigu piisavalt, joo vett ja söö täisväärtuslikku toitu. Vaata siia: kui sul on stressi tõttu hakanud juuksed senisest rohkem välja langema, siis võta kasutusele need head nõuanded

3. Juuksehooldustooted

Võib olla nii, et juuksehooldustooted, mis on mõeldud selleks, et juuste seisukorda parandada, võivad neile hoopis kahju teha. Mõtle läbi, kui tihti sa oma juukseid pesed. Mida vähem, seda parem! Kui võimalik, kasuta kemikaalidest vabu juuksehooldustooteid.

4. Vitamiinipuudus

Tänapäeval on justkui võimatu toituda nii, et saaksid kõik vitamiinid toidust kätte. Kaltsium ja raud hoiavad su juuksed ilusate ja tervetena. Selleks, et oma juustele neid pakkuda, vaata, et sinu toidulaual oleks neid vitamiine sisaldavad toiduained olemas.

Allikas: AllWomensTalk