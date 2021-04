Inspireeriv! Chrissy Teigen loobus suhtumisest, millega on hädas paljud naised: keskendun nüüd elu nautimisele

“Kui toit teeb mind rõõmsaks ja tekitab minus hea tunde, siis ma annan sellele soovile järele,” tunnistab endine modell Chrissy Teigen (35), kes on täielikult keskendunud praegu oma elu nautimisele.

Ta räägib oma intervjuus, et on aastate jooksul erinevaid dieete proovides kogenud nii tõuse kui mõõnu ning nüüd on ta sellega lõpparve teinud. Tema enda sõnade kohaselt on ta oma eelneva mõtteviisi piltlikult öeldes aknast välja visanud ja talle tundub, et praegusel eluhetkel on pigem oluline nautida asju nii, nagu need on.

Teigen keskendub praegu kõigele sellele, mis teeks teda õnnelikuks.

“Ma söön erinevaid toite just siis, kui ma tahan neid süüa. Kui ma nii ei teeks, läheks ma hulluks. Ma olen aru saanud, et pean võtma asja mõistusega. Kui ma tunnen, et see toit teeb mind praegu õnnelikuks, siis ma söön ja ei tunne end hiljem halvasti.”

Dieeditamisest loobumine on naise sõnul oluliseks sammuks tema vaimsel teekonnal. Ta tunneb, et on veetnud juba liiga palju aastaid kaloreid lugedes, planeerinud ülihoolikalt oma trenni tegemist ja üritanud pikalt leida tasakaalu vaimse ja füüsilise tervise vahel.

“Nüüd ma tean, et olen vaimselt ja füüsiliselt tasakaalus, kui ma mängin põrandal oma lastega, käin nendega pargis, teen koos nendega erinevaid asju. Ka see on füüsiline aktiivsus ja ma naudin seda väga.”