Liisi Eesmaa planeerimata rasedusest: muutusin järsku ülibravuurikaks

„Alustasime reisi hoogsate Kreeka šottidega, kuid juba paari päeva pärast tundsin, et midagi on korrast ära – mina, kes ma alati olen rahulik olukordade maandaja, muutusin järsku ülibravuurikaks. Vein ei läinud alla, autosõidud olid õõvastavad ja toitu valisin ainult värvi järgi, sest osad toonid tekitasid okserefleksi. Otsustasin teha rasedustesti ja selgus, et ootan last. Pärast reisi saime teada, et ka Keit ja Marten olid sel ajal oma esimese lapse ootel.”