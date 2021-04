"Kuna ma olen väga emotsionaalne inimene, siis alati kui keegi mu klientidest midagi saavutab, olgu see siis parem enesetunne, kaalukaotus, kaalu tõstmine või mõni muu eesmärk, mille me oleme seadnud, on mul selline tunne, nagu oleksin ise selle saavutanud. See tekitab minus alati nii hea tunde, et olen saanud kaasa aidata kellegi elukvaliteedi paremaks muutmisele ja unistuste täitumisele," rõõmustab ta.

Tihti on inimeste suurimaks probleemiks see, et ei ole piisavalt motivatsiooni ennast liigutada ja “homsest hakkan tervislikuks“ suhtumine venib kuust kuusse. Tegudeni ei jõuta. Mida sellisel puhul teha?