Noortel emadel on hetkel palju unetuid öid — kuid põhjuseks pole see, mida sa arvad…

Hiljuti viis uuringufirma One Poll koostöös lastepiimasegusid tootva firma Store Brand Infant Formulaga läbi uuringu, mille tulemustest selgus, et lisaks uue ilmakodanikuga harjumisele, kannatavad noored emad ka tugeva stressi all. Viimane on põhjustatud keerulisest hetkeolukorrast ja oma pere eest hoolitsemise eest.

Uuringus osales 2022 ema, kellel oli vähemalt üks alla kahe aasta vanune laps. 62% emadest tunnistas, et alates eelmisest aastast on nende unetundide arv oluliselt langenud. Nimelt tunnistasid naised, et vähemalt viis päeva kuus nad ei ole korralikult magada saanud. See aga teeb kokku peeaegu ühe nädala.

Möödunud aasta märksõnad emade jaoks olid eelkõige - stress, kurnatus, depressioon, ärevus, mis kõik olid omakorda tingitud koduseinte vahele jäämisest.

Paljude noorte perede suur stressiallikas on ka sissetuleku vähenemine. Seda kurtis lausa 68% naistest ning 64% olid oma kulud oluliselt koomale tõmmanud, et oma finantsseisu stabiilsena hoida. 30% emadest tunnistas seda, on söögikordi vahele jätnud, selleks et lapsed saaksid süüa.

