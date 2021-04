Kevadel tasub mõelda lapsekandmisvahendi peale — mida peaks jälgima, et beebil oleks turvaline?

Väikesed lapsed vajavad palju soojust ja turvalisust. Kõige paremini pakub seda vanema süli. On mitemid erinevaid arengu- ja tervisehäireid, mille puhul tihe füüsiline kontakt vanemaga tuleb lapsele kasuks. Vanema rinnal temaga kaasas liikudes õpib laps tundma tema liigutuste ja hingamise rütmi, tunnetama temperatuuri, lõhnu, pingeid ja rahulolu. Lapsekandmine aitab lapsel oma lähiümbrust paremini ette kujutada ja võtta osa igapäevasest elust, ema aga õpib lapse käitumist kiiremini tõlgendama ning mõlema elu on lihtsam ja rõõmsam.

Ent lapsekandmine nõuab ka avastamisjulgust, teadlikkust ning valmisolekut õppida uusi oskusi ning nippe. „Last kandes tuleb lähtuda tema loomulikust kehaasendist — lapsekandmisvahendis on laps samamoodi nagu süles, põlved veidi kõrgemal kui pepu, selg veidi kumer,“ räägib hinnatud lapsekandmisnõustaja Kadri Viirand. „Jälgida tuleb kindlasti, et lõug ei oleks rinnale vajunud, et beebi sisemised hingamisteed oleks avatud. Hea kandmisvahend toetab last põlvest põlveni.“