Seksitöötajad jagavad kõige südantlõhestavamaid kliendikogemusi: hoia ja kiiguta mind, kuni ma nutan

"Mul oli klient, kes broneeris mind õhtusöögiks. Restoranis hakkas ta nutma ja rääkis, et tal on selja taga väga kohutav lahutus. Tundus, et ta armastab naist siiani, aga naine oli juba uue mehega kihlatud. Paar aastat hiljem mõtlesin tema peale ja otsustasin ta üles otsida. Selgus, et paar nädalat pärast meie kohtumist oli ta end ära tapnud. See kummitab mind siiamaani."